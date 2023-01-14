20-летний парень погиб в лобовом ДТП в Златоусте

Еще одного человека госпитализировали с травмами

Вечером 13 января в Златоусте на автодороге проспект Мира — поселок Балашиха произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате погиб 20-летний парень, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в пятницу около 18:30. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 18-летнего водителя.

В результате аварии 20-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажирку этого же авто госпитализировали с травмами.

В ведомстве отметили, что водитель «Хонды» не нарушил правил ПДД, выехав на полосу встречного движения. Однако не удостоверился в безопасности маневра.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.