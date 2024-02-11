20-летний курьер из Башкирии забрал крупные суммы у обманутых магнитогорских пенсионеров

Потерпевшим сообщили, что их родственники попали в ДТП

Магнитогорские полицейские задержали 20-летнего курьера мошеннической схемы, который забрал крупные суммы у двух пенсионеров и перевел деньги своим работодателям. В отношении жителя Башкирии возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшие рассказали полицейским, что на протяжении нескольких дней им звонили разные люди и сообщали о том, что их родственники совершили ДТП. Звонившие предупреждали, что родным потерпевших грозит уголовная ответственность. Избежать ее можно, заплатив определенную сумму. Пенсионеры безоговорочно отдали крупные суммы для спасения своих родственников, но потом выяснили, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе кропотливой аналитической работы установили предполагаемый маршрут передвижения подозреваемого и задержали его в одном из торговых центров Магнитогорска. Им оказался 20-летний житель города Сибай. Подобную работу молодой человек нашел в одном из мессенджеров. Все полученные от пенсионеров деньги он сразу же переводил через банкоматы своим „работодателям“, оставляя себе определенный процент от суммы»,— сообщили в ведомстве.

В отношении парня возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Решается вопрос о его водворении в изолятор временного содержания.