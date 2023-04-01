20 ландшафтных пожаров потушили спасатели за день в Челябинской области

Южноуральцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности

В Челябинской области в последний день марта спасатели ликвидировали 20 ландшафтных пожаров. Общая площадь горения составила 5 гектаров. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Все случаи возгораний — результат небрежного отношения человека: горение камыша вдоль водоемов, а также придорожной сухой растительности вдоль автотрассы, вероятнее всего, началось с выброшенной непотушенной сигареты»,— сообщили в ведомстве.

Всего в марте пожарные ликвидировали 45 ландшафтных пожаров. В прошлом году в первом весеннем месяце таких происшествий зафиксировано не было.

Спасатели призвали южноуральцев соблюдать меры пожарной безопасности и помнить, что даже такой небольшой источник возгорания, как непотушенная сигарета, может привести в большому пожару.

Челябинская область готова к сезону лесных пожаров. В этом году вовремя обнаруживать возгорания и контролировать распространение огня специалистам помогут современные технические средства, в том числе беспилотники и система видеомониторинга.