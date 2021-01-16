20 домов в поселке Смолино остались без тепла из-за коммунальной аварии

Прокуратура Челябинской области начала проверку

Сегодня, 16 января, в поселке Смолино Советского района Челябинска произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления остались 12 многоквартирных и 8 частных домов. Региональная прокуратура начала проверку.

По данным ведомства, отопление отключено из-за падения давления на котельной Агромаш. На данный момент специалисты осматривают теплосети в поисках места порыва, чтобы как можно скорее начать устранять аварию.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами обязанностей по организации теплоснабжения и оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. Ход и результаты проверки поставлены на контроль»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, накануне крупная коммунальная авария произошла на улице Винницкой в Металлургическом районе Челябинска, в результате которой без отопления остались 51 многоквартирный и 15 частных домов. Региональная прокуратура также начала проверку. По данным администрации города, тепло начали подавать в дома в ночь на 16 января.