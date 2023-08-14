20 человек тушили пожар в деревянном жилом доме в Челябинской области

Хозяева постройки не пострадали

Накануне, 13 августа, в Коркино Челябинской области загорелся жилой деревянный дом на двух хозяев. Пожар тушили почти четыре часа. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в четвертом часу дня на улице Чапаева. Хозяева одной половины дома были на месте, они эвакуировались. Во второй половине дома никого не было.

На месте работали 12 человек и 3 единицы техники от МЧС и 8 человек и 2 единицы техники от противопожарной службы Челябинской области. Ликвидация была объявлена в 19:04.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.