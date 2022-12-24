20 человек погибли на пожаре в частном доме престарелых в Кемерово

Следственный комитет возбудил три уголовных дела

Поздно вечером 23 декабря, в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых, который располагался в двухэтажном деревянном здании с печным отоплением. На момент публикации материала известно о 20 погибших. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, передает журналист ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центры экстренных служб Кемеровской области.

ЧП произошло в 22:21 по московскому времени в доме престарелых на улице Таврической. На момент прибытия пожарных огнем был объят весь второй этаж деревянного здания. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Спасатели работали по повышенному номеру сложности.

В экстренных службах сообщили, что быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия, утеплитель из пенопласта, а также позднее обнаружение пожара. Причиной ЧП назвали неправильную эксплуатацию печи.

В результате пожара 20 человек погибли. Еще двое пострадали и находятся в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в здании находилось 26 человек.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг. Региональная прокуратура проводит проверку по факту пожара. В полиции заявили, что дом престарелых работал незаконно.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить все дома престарелых в регионе и особое внимание уделить частным заведениям.

По данным издания «РИА Новости», руководство дома престарелых отказалось пустить в помещение инспектора в декабре этого года. Тогда в отношении собственника составили протокол.