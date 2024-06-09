В субботу, 8 июня, в поселке Вишневогорск Каслинского района произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Тойота» и мотоцикла «Урал», сообщили в пресс-службе районной Госавтоинспекции.
17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Тойота».
В результате 19-летняя пассажирка двухколесного транспорта получила травмы, ее госпитализировали.
Инспекторы установили, что за руль мотоцикла несовершеннолетний парень сел, не имея прав. По факту аварии проводится проверка.