19-летняя пассажирка мотоцикла попала в больницу после ДТП с автомобилем

За рулем двухколесного транспорта находился бесправник

В субботу, 8 июня, в поселке Вишневогорск Каслинского района произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Тойота» и мотоцикла «Урал», сообщили в пресс-службе районной Госавтоинспекции.

17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Тойота».

В результате 19-летняя пассажирка двухколесного транспорта получила травмы, ее госпитализировали.

Инспекторы установили, что за руль мотоцикла несовершеннолетний парень сел, не имея прав. По факту аварии проводится проверка.