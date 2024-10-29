19-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП с Land Rover в Челябинске

Отечественная легковушка сильно повреждена

Вечером 28 октября на северо-западе Челябинска столкнулись 19-летний водитель ВАЗа и 20-летний водитель автомобиля Land Rover. Одному из участников аварии потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22:05 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. По словам очевидцев, один из автомобилистов поворачивал налево, пытаясь проехать на мигающий зеленый свет светофора, а второй попытался проскочить на желтый сигнал. В результате машины столкнулись.

Травмы в ДТП получил 19-летний водитель ВАЗа, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Все обстоятельства выясняются.