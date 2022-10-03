19-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с переворотом в Миассе

Его пассажира доставили в больницу с травмами

Сегодня, 3 октября, рано утром в Миассе 19-летний водитель на автомобиле «Лада-Калина» не справился с управлением и врезался в бордюр, машина перевернулась. В результате он погиб, пассажира авто госпитализировали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в 04:05 на Тургоякском шоссе. По предварительным данным, водитель отечественного авто не снизил скорость на изгибе дороги, выехал за ее пределы вправо, где наехал на бордюр. От удара машина перевернулась.

«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 18-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что погибший имел стаж вождения два года, к административной ответственности не привлекался.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.