19-летний коркинец пойдет под суд за стихи, прославляющие нацистов

В отношении парня возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

На жителя Коркино возбуждено дело о реабилитации нацизма. На скамью подсудимых сядет 19-летний парень, который разместил в публичном доступе стихотворение, посвященное военным преступникам Второй мировой, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета СКР.

Дополнительный нюанс: обвиняемый сделал это в День Победы, 9 мая 2024 года.

«При этом фигурант, имея возможность редактирования содержания комментария, умышленно не удалял его и не ограничил доступ для его просмотра», — рассказали в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ. Парню грозит штраф от 2 до 5 миллионов рублей или до 5 лет лишения свободы.