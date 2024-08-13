19-летний байкер погиб после наезда на пешехода-подростка в Челябинской области

15-летняя пострадавшая госпитализирована

Поздно вечером 12 августа в Брединском районе в поселке Андреевском произошла смертельная авария с участием 19‑летнего водителя мопеда и 15‑летней девушки, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Установлено, что байкер, не имевший водительских прав, на улице Александрова наехал на девушку-подростка, которая стояла на краю дороги. В результате мопед опрокинулся, парень слетел с него и получил смертельные травмы. Девушка доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.