19-летнего парня задержали с крупной партией наркотика в Челябинске

Молодой человек намеревался сбыть мефедрон

В Челябинске полицейские задержали 19-летнего парня с крупной партией наркотика, расфасованного на свертки. Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозрительного парня правоохранители задержали на территории Калининского района. При себе у него оказалось 28 свертков с порошкообразным веществом, замотанных в изоленту.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Там провели экспертизу нескольких свертков и выяснили, что в них находится мефедрон. Всего у парня изъяли около 30 граммов наркотика.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит лишение свободы на срок 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.