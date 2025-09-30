19-летнего магнитогорца заключили под стражу за мошенничество на 10 млн

Парень работал курьером мошенников и забирал деньги у пожилых людей

В Тюменской области полицейские задержали 19-летнего жителя Магнитогорска, подозреваемого в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Парень, работая курьером мошенников, забирал крупные суммы у тюменских пенсионеров в возрасте от 71 до 95 лет, сообщили в пресс-службе МВД России.

Парень рассказал, что нашел работу в социальных сетях. По просьбе «работодателя» молодой человек приехал в Тюмень, где забирал деньги у пожилых людей с разных адресов. Полученные средства он переводил на указанные ему счета, оставляя себе от 3 до 5% в качестве вознаграждения.

Обманутые пенсионеры думали, что магнитогорец — «инкассатор». Ранее звонившие им мошенники сообщали, что хранящиеся у них дома деньги должны быть задекларированы. А поскольку процедура не пройдена, то к ним придут с обыском, и нужно как можно скорее передать накопления инкассатору, чтобы спасти их.

В отношении парня возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.