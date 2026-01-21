18-летнюю челябинку подозревают в посредничестве при отмывании 10 млн рублей

Девушка за деньги предоставляла свои банковские карты для незаконных финансовых операций

В Челябинске полицейские задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в участии в финансовых махинациях. Предварительно установлено, что неизвестные незаконно вывели более 10 миллионов рублей, используя ее банковские карты, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным оперативников, в 2025 году девушка продала оформленную на свое имя банковскую карту неизвестным. Злоумышленники использовали ее для отмывания крупной суммы.

«Пока документально доказан один эпизод противоправной деятельности. Но есть веские основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению еще порядка 10 аналогичных эпизодов. Предварительно известно, что объем неправомерного оборота денежных средств по проданным ею картам может достигать более 10 миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Расследование продолжается.