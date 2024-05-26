18-летняя жительница Златоуста забрала у пенсионерки миллион рублей, подрабатывая курьером у мошенников

Своих работодателей девушка не знала

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 92‑летняя жительница Златоуста. Она рассказала, что неизвестные обманули ее, сообщив о попавшей в ДТП дочери, и выманили все сбережения в размере миллиона рублей. Работая по заявлению, полицейские выяснили, что к обману причастна 18‑летняя местная жительница. Она задержана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что поздно вечером ей позвонила плачущая женщина, которая представилась ее дочерью, и сообщила, что стала виновницей ДТП. Якобы из-за нее пострадала водитель автомобиля и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить деньги. В этот момент трубку взял якобы адвокат «дочери» и начал выяснять, сколько денег есть у потерпевшей. Узнав, что бабушка хранит дома миллион рублей, он потребовал передать половину своему помощнику.

«За деньгами приехала молодая девушка и забрала оговоренную сумму. Однако после этого „адвокат“ продолжал названивать потерпевшей, требуя под различными предлогами дополнительные суммы. Курьер дважды возвращалась к бабушке, забрав дополнительно 300 и 200 тысяч рублей. Отдав всю наличность, потерпевшая позвонила своей дочери и выяснила, что с ней все в порядке»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские составили портрет участницы мошеннической схемы и вскоре задержали ее. Подозреваемой оказалась работающая 18‑летняя девушка. По ее словам, в одном из мессенджеров ей предложили подработку, и она согласилась. Полученные деньги она переводила через банкоматы по указанным ей реквизитам.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Полицейские призывают южноуральцев не поддаваться на уловки злоумышленников и рассказать о мошеннических схемах своим пожилым близким. Кроме того, правоохранители просят южноуральцев не связываться с неизвестными в надежде на легкий заработок. Обычно подобные предложения не бывают честными.

В случае если поступают звонки с неизвестных номеров, лучше не брать трубку. Проконсультироваться можно со специалистами Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области по номеру *1593.