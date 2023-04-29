16-летняя девушка погибла при столкновении двух автомобилей на трассе в Челябинской области

Еще четыре человека получили различные травмы

Днем 28 апреля на трассе в Златоусте Челябинской области лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Рено Логан». В результате пострадали четыре человека, а также погибла 16-летняя пассажирка «ВАЗа», сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в 13:20 на 16 километре автодороги Златоуст — Куса. 20-летний водитель «ВАЗа», совершая запрещенный обгон, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 73-летний мужчина.

«В результате ДТП пассажир „ВАЗа“ — 16-летняя девушка — от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля „ВАЗ“ и 18-летний пассажир, а также водитель автомобиля „Рено“ и его пассажир получили травмы различной степени тяжести»,— рассказали в ведомстве.

По данным журналиста медиахолдинга «Первый областной», в отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.