18-летний водитель «Тойоты» сбил пешехода на «зебре» в Копейске

Пострадавший госпитализирован

В Копейске Челябинской области 18-летний водитель сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате пешехода госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла около двух часов дня 3 февраля в районе дома № 19 по проспекту Победы. 18-летний парень, управляя автомобилем «Тойота», наехал на 44-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД напомнили о том, что водители должны снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и пропускать пешеходов.