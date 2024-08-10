18-летний водитель «Шевроле» погиб в ДТП с автобусом в Златоусте

Шесть пассажиров общественного транспорта госпитализированы

Сегодня, 10 августа, днем в Златоусте 18-летний водитель «Шевроле Нива» устроил лобовое ДТП с автобусом. В результате автомобилист погиб, шестеро пассажиров автобуса госпитализированы с травмами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12:30 на улице Таганайской. Неожиданно водитель отечественного авто, стаж вождения которого менее месяца, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. В результате машина оказалась смята, парень погиб на месте. Автобус также получил повреждения. Шестеро пассажиров, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.