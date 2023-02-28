18-летний автомобилист сбил двух пешеходов в Челябинске

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь

Вечером 27 февраля в Челябинске 18-летний автомобилист наехал на двух пешеходов. Пострадавшим оказали помощь врачи скорой помощи, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла около дома № 45 по улице Сони Кривой. 18-летний челябинец, управляя автомобилем «ВАЗ», сбил 24-летнего парня и 21-летнюю девушку. Они получили травмы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям: соблюдайте правила дорожного движения, не отвлекайтесь на гаджеты, не нарушайте скоростной режим и сохраняйте дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны»,— рекомендовали в ведомстве.

Особенно внимательными водителям и пешеходам следует быть сегодня, так как на дорогах ожидается гололед.