18-летнего подозреваемого в кражах из автомобилей задержали в Челябинской области

Парню грозит до пяти лет тюрьмы

В Коркинском районе полицейские задержали молодого человека, который совершал кражи из автомобилей и сдавал похищенное имущество в ломбард. В отношении коркинца возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отдел полиции поступило сразу два заявления от местных жителей о кражах из их автомобилей. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний парень. Он сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда обнаружил незапертый автомобиль, и украл из него строительную технику и рацию. Имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного. Ущерб составил 24 тысячи рублей. Также подозреваемый признался в еще одной краже из авто.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.