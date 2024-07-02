18 человек пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом в Челябинской области

Обвиняемые обналичили и похитили 1,7 миллиона рублей

Жительница Троицка придумала мошенническую схему обналичивания материнского капитала и на протяжении трех лет за вознаграждение подделывала документы, благодаря которым 17 человек незаконно получили деньги. Всех их будут судить за мошенничество при получении выплат (часть 2 статьи 159.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Одна из обвиняемых являлась руководителем стоматологического кабинета. Она заключала фиктивные договоры на оказание платных услуг с молодыми мамами, а те относили документы в отделение соцфонда. Когда соцфонд перечислял деньги на счет медкабинета, обвиняемая обналичивала их и передавала своим клиенткам, оставляя себе 20% от суммы.

Всего за период с апреля 2019 года по сентябрь 2022-го мошенница и ее соучастники похитили 1,7 миллиона рублей.

«Вину в совершении преступлений обвиняемые признали в полном объеме. Владелица медкабинета заключила с прокурором досудебное соглашение. В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью свыше 19 миллионов рублей наложен арест»,— уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Троицкий городской суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, — лишение свободы на срок до четырех лет.