МЧС России увеличило группировку для поиска пропавшего в Еткульском районе подростка. К месту поисков направлена водолазная группа, беспилотник и четыре мотопомпы для откачивания воды из заброшенных колодцев, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Всего в поисках ребенка задействованы более 350 человек. Обследованы лес, ближайшие поселки, овраги, садовые товарищества. Поисковая операция находится на контроле губернатора региона Алексея Текслера.
Напомним, Арслан Мохаммади пропал 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами.