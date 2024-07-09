17 сотрудников МЧС участвуют в поисках подростка в Еткульском районе

Арслана Мохаммади ищут четвертый день

МЧС России увеличило группировку для поиска пропавшего в Еткульском районе подростка. К месту поисков направлена водолазная группа, беспилотник и четыре мотопомпы для откачивания воды из заброшенных колодцев, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Всего в поисках ребенка задействованы более 350 человек. Обследованы лес, ближайшие поселки, овраги, садовые товарищества. Поисковая операция находится на контроле губернатора региона Алексея Текслера.

Напомним, Арслан Мохаммади пропал 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами.

