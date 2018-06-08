/ 17-летний бесправник едва не угробил человека на 20 лет старше в аварии на Южном Урале

Два человека попали в больницу.

Накануне вечером, 7 июня, в Миассе произошла серьезная авария. Ее инициатором стал 17-летний водитель без прав. Молодой человек под воздействием алкоголя отправился в поездку, но не справился со своим ВАЗом.

Водитель 2001 года рождения не справился с управлением ВАЗ-2109, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимися во встречном направлении автомобилем «Ниссан Ноте» под управлением водителя 1976 года рождения. Несовершеннолетний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление транспортным средством. — сообщила сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

В результате аварии пострадали два человека — 17-летний водитель, спровоцировавший аварию, и 37-летний пассажир «Ниссана». Обоих госпитализировали в местную больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств ДТП.