17-летнюю девушку с полкило наркотика задержали в Магнитогорске

Местная жительница намеревалась сбыть запрещенное вещество

В Магнитогорске Челябинской области задержали 17-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии наркотика. Возбуждено уголовное дело, сообщили 17 декабря в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Девушка приобрела у неизвестных более 500 граммов наркотика и намеревалась сбыть его бесконтактным способом на территории города, однако была задержана полицейскими.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере“) В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Кыштыме у двух местных жительниц изъяли почти три килограмма мефедрона, который они расфасовали в 1,5 тысячи пакетиков и спрятали в черные носки. Женщины намеревались сбыть запрещенное вещество в разных городах региона. Они заключены под стражу.