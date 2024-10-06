17-летняя девушка пострадала в ДТП с опрокидываем авто в Челябинской области

Водитель хотел обогнать следовавшую впереди машину

Сегодня, 6 октября, в Саткинском районе 22-летний водитель «Лады» устроил ДТП с опрокидыванием авто, в котором пострадала 17-летняя девушка, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1709 километре трассы М-5. Водитель «Лады» решил обогнать следовавшую впереди машину, но не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась.

В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка отечественного авто. Ни она, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Все обстоятельства выясняются.