17-летняя девушка погибла в ДТП с опрокидыванием авто в Челябинской области

За рулем была бесправница

В Чебаркульском районе на автодороге Кундравы — Варламово произошла авария с двумя пострадавшими и одной погибшей, сообщили в пресс-службе отдела МВД России «Чебаркульский».

21-летняя девушка, не имея водительских прав, в ночное время села за руль автомобиля «Фольксваген». В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась.

«В результате ДТП 17-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также травмы различной степени тяжести получили водитель и 22-летняя пассажирка, которые были госпитализированы в областную больницу Чебаркуля»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (пункт «в» части 4 статьи 264 УК РФ). Ход и результаты расследования дела поставлены городской прокуратурой на контроль.