17-летняя челябинка вынесла из пункта выдачи неоплаченный товар на 10 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

В Ленинском районе Челябинска 17-летняя девушка вынесла из пункта выдачи несколько заказов, не оплатив их. Заявление в полицию о краже поступило от представителя маркетплейса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские, работая по заявлению, выяснили, что девушка вынесла заказы в тот момент, когда сотрудник пункта выдачи отвлекся. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали. Ранее противоправных деяний она не совершала. В отношении девушки возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.