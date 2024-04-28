17-летний водитель мотоцикла и его пассажир пострадали в ДТП в Челябинской области

Водительских прав у подростка не было

Ночью 27 апреля в Чебаркуле Челябинской области 17-летний подросток сел за руль мотоцикла «RACER 250GY K2» и устроил ДТП. В результате пострадал сам водитель, а также его пассажир, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 00:45 на улице Карпенко. По предварительным данным, водитель незарегистрированного мотоцикла на изгибе дороги не справился с управлением и въехал в бордюр. От удара транспорт опрокинулся.

Обоих парней госпитализировали. Полицейские проводят проверку.