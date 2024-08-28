17-летний мотоциклист разбился под Златоустом

Госавтоинспекция начала проверку

На автодороге Медведевка — Куваши погиб 17-летний мотоциклист. ДТП произошло в среду, 28 августа, около половины шестого вечера.

По данным Госавтоинспекции, молодой человек двигался на мотоцикле «ИЖ Юпитер», при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем Renault Captur. В результате ДТП парень от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП молодой человек был в шлеме. Однако у него не было водительских прав, также известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии.