17-летний мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Челябинском

На парня наехал водитель другого мотоцикла

Смертельная авария произошла вечером 30 апреля в Копейске. Пьяный водитель мотоцикла «Урал» врезался в мотоцикл «Кобра», которым управлял 17-летний парень. Последний скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20:50 в поселке Калачево на улице Зеленой. 33-летний нетрезвый мужчина, управляя автомобилем «Урал» без регистрационных знаков, выехал на полосу встречного движения и врезался в мотоцикл «Кобра», также без регистрационных знаков.

«В результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла „Кобра“ скончался на месте происшествия. 34-летняя пассажирка мотоцикла „Урал“ госпитализирована с травмами. 16-летней пассажирке мотоцикла „Кобра“ оказана разовая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Инспекторы установили, что у обоих водителей не было прав. Все участники ДТП передвигались без защитных шлемов. По факту аварии проводится проверка.