17‑летний магнитогорец украл чужой автомобиль

Возбуждено уголовное дело

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратилась 46-летняя жительница Магнитогорска. Женщина сообщила, что припаркованная около ее дома машина, которой она долго не пользовалась, пропала. Работая по заявлению, полицейские выяснили, что к исчезновению авто причастен 17-летний местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители задержали парня. Он рассказал, что долгое время наблюдал за автомобилем и в один из дней вызвал эвакуатор и похитил машину. В дальнейшем подозреваемый продал ее, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.