17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе на северо-западе Челябинска

Парня увезли в больницу

Накануне днем, 19 мая, на северо-западе Челябинска водитель автомобиля «Лада» сбила 17-летнего парня. Его доставили в больницу с травмами, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло около дома № 9 по улице Молодогвардейцев в 15:30. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина», сбила юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний пешеход в сопровождении бригады скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.