17-летнего парня задержали с 20 свертками с наркотиком в Челябинской области

Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы

В Златоусте полицейские задержали 17-летнего парня с крупной партией наркотика. Запрещенное вещество молодой человек намеревался сбыть. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Местные жители увидели, как юноша прячет что-то в тайники около одного из домов, засняли его действия на видео и выложили в соцсети. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и задержали парня. При себе у него оказалось 20 свертков с наркотическим веществом.

Выяснилось, что он приобрел наркотик у неизвестных с целью дальнейшего сбыта.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 288.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Согласно действующему законодательству, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

«В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— уточнили в ведомстве.