17-летнего курьера мошеннической схемы задержали в Челябинской области

Парень по поручению работодателей забрал у пенсионерки 120 тысяч рублей

В Сатке Челябинской области полицейские задержали 17-летнего курьера мошеннической схемы «Родственник попал в ДТП». Молодой человек забрал 120 тысяч рублей у 76-летней местной жительницы и намеревался перевести деньги своим кураторам. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обратившаяся в полицию пенсионерка рассказала, что накануне ей позвонила женщина, представилась ее родственницей и сообщила, что ей срочно нужны деньги, чтобы избежать наказания за совершенное ДТП. Взволнованная женщина сразу же собрала 120 тысяч рублей и передала их вскоре прибывшему курьеру. Только после этого потерпевшая поняла, что звонившая не являлась ее родственницей.

«Подельника мошенников оперативники уголовного розыска задержали в торгово-развлекательном комплексе. Парень в этот момент через банкомат переводил деньги своим кураторам»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подростку грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к другим эпизодам мошенничества.