17 человек погибли на пожарах в Челябинской области в марте

В регионе в первом весеннем месяце тушили и ландшафтные пожары

В Челябинской области в марте на пожарах скончались 17 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей. Выезжали спасатели и на тушение ландшафтных пожаров.

«Подводим итоги первого месяца весны. В марте сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала ликвидировали 406 пожаров. Травмы получили 9 человек. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 17 южноуральцев»,— сообщили в ведомстве.

Чаще всего пожары происходили в многоквартирных и частных домах, а также в банях.

Кроме того, в этом году в марте зафиксирован рост ландшафтных пожаров — спасатели выезжали на такие вызовы 45 раз. В 2022 году в первом весеннем месяце ландшафтных пожаров зафиксировано не было.

Пожарные призывают южноуральцев соблюдать правила пожарной безопасности.