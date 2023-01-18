16-летнюю девушку задержали с наркотиками в Челябинске

Несовершеннолетняя пыталась продать запрещенное вещество

В Челябинске 16-летняя девушка подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотика. В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в этом году девушка приобрела у неизвестных более 2,5 грамма наркотика. При попытке сбыта запрещенного вещества школьницу задержали полицейские.

В отношении юной челябинки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет.

Следователи собирают доказательственную базу. Решается вопрос о предъявлении девушке обвинения.