16-летняя школьница спасла брата и сестру от пожара в Челябинске

Девочка отравилась продуктами горения и попала в больницу

В одной из многоэтажек Челябинска едва не произошла трагедия. В квартире из-за короткого замыкания загорелась стиральная машина. Однако 16‑летняя девочка сама потушила электроприбор и вывела из квартиры брата и сестру, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Дома находились трое детей: пятилетний мальчик и его сестры, 15 и 16 лет. В момент замыкания старшая сестра не растерялась, позвонила в пожарную охрану, обесточила стиральную машину, вывела брата и сестру и самостоятельно потушила электроприбор.

Школьница отравилась продуктами горения и была госпитализирована. Ее жизни уже ничего не угрожает.

Ранее в Златоусте полицейские спасли от пожара шесть человек. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание.