16-летний подросток похитил алкоголь и сигареты из магазина в Челябинской области

Он задержан

В Коркино Челябинской области полицейским поступило заявление от представителя магазина о краже алкоголя и сигарет. Подозреваемым оказался 16-летний подросток, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Правоохранители осмотрели место происшествия, установили личность подозреваемого и пути его отхода и вскоре задержали. Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. С какой целью он похитил продукцию, предназначенную для взрослых, выясняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.