16-летнего самокатчика сбили в Магнитогорске

Парень пересекал дорогу на красный свет светофора

В Магнитогорске Челябинской области автомобилист сбил 16-летнего самокатчика, который пересекал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло днем на пересечении улиц Карла Маркса и Бориса Ручьева. По словам очевидцев, парень хотел проскочить на только что загоревшийся красный сигнал светофора, а водитель автомобиля не заметил его из-за других машин и сбил.

«И парнишку на самокате жалко, хоть и виноват он полностью: и на красный двигался, и не спешился, как это ПДД предписано. А вот водителю прям сочувствую»,— написала в одном из городских пабликов пользователь Наталья.

«Все стоят на пешеходном, а ему надо было ехать на красный свет. Что хотел — то и получил. Водитель, крепись! Тема будет серьезная»,— написал Николай Малихов.

В пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску подтвердили, что 16-летний самокатчик передвигался по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Наехал на него 42-летний водитель «Шкоды».

«В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний подросток получил телесные повреждения, пострадавшему назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.