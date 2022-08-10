16-летнего подростка задержали с крупной партией наркотика в Магнитогорске

Вместе со своим товарищем он пытался сбыть запрещенное вещество

В Магнитогорске задержали 16-летнего и 19-летнего приятелей, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. В их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемые незаконно приобрели у неизвестного наркотическое вещество. В июле этого года подростка и его 19-летнего приятеля задержали около одного из домов во время сбыта.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 3 статьи 228.1 УК РФ („Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере“). В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — лишение свободы на срок до 15 лет.