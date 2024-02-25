16-летнего курьера мошенников задержали полицейские в Троицке

Таким образом подросток хотел заработать денег

В Троицке Челябинской области полицейские задержали 16-летнего подростка, который забрал крупные суммы денег у трех пенсионеров. Оказалось, парень работает на неизвестных, которые выманивают деньги у пожилых людей, пугая их дорожными происшествиями с участием их родственников, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Опросив подростка, правоохранители выяснили, что он забрал 130, 100 и 94 тысячи рублей у трех пенсионерок в возрасте 86, 83 и 74 лет. После этого он перечислил деньги на указанные ему счета, а некоторую сумму оставил себе в качестве заработка. По его словам, «подработку» он нашел в одном из телеграм-каналов.

«Чтобы предотвратить подобные преступления, полицейские призывают родителей проводить беседы с несовершеннолетними о последствиях участия в мошеннических схемах. Подростки, соглашающиеся на такую „подработку“, становятся соучастниками преступлений, направленных против пожилых людей, и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Это может негативно сказаться на их будущей репутации и возможности трудоустройства», — предупредили в полиции.