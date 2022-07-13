16 человек тушили пожар в деревянном частном доме в Челябинской области

Строение получило значительные повреждения

В Каслях Челябинской области на улице Партизанской загорелся частный жилой дом. Хозяева сразу же эвакуировались на улицу и вызвали пожарных. Огонь тушили 16 человек, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

На место ЧП прибыли сотрудники 60-й пожарно-спасательной части и отдельного поста. Они обнаружили горение жилого дома и хозяйственной постройки на площади 100 квадратных метров. Проведя разведку и убедившись в том, что в помещении нет людей, спасатели приступили к тушению.

«Огнем были уничтожены кровля дома на площади 50 квадратных метров и хозяйственная постройка, частичные повреждения получили стены дома»,— рассказали в ведомстве.

На месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пострадавших нет.