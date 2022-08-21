16 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Ульяновской области

Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии

Сегодня днем, 21 августа, в Николаевском районе Ульяновской области на трассе фура врезалась в микроавтобус. В результате погибли 16 пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области.

Трагедия произошла около 14:00 на трассе М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель одного из грузовиков не затормозил вовремя и въехал в стоящий микроавтобус, который ждал своей очереди в реверсивном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажат между двумя большегрузами.

«Предварительно, в результате ДТП погибло 16 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Телеграм-канале сообщил, что поручил оказать всем пострадавшим необходимую помощь, а также разобраться в обстоятельствах случившегося.

Как сообщили изданию ТАСС в Николаевской больнице, куда отвезли пострадавших в ДТП, все они находятся в тяжелом состоянии и, скорее всего, им потребуется транспортировка.

По данным источника издания в экстренных службах, все находившиеся в микроавтобусе пассажиры — граждане Казахстана.