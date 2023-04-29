15 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили в Челябинской области с начала года

Еженедельно правоохранители фиксируют более 500 нарушений

В Челябинской области полицейские за сутки выявили и пресекли более 70 нарушений в области миграционного законодательства. Всего с начала года правоохранители пресекли около 15 тысяч нарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Только за сутки полицейскими пресечено 75 правонарушений в области миграционного законодательства, в том числе: нарушение режима пребывания на территории России, незаконное осуществлением трудовой деятельности и игнорирование правил привлечения мигрантов к работе. Все правонарушители привлечены к административной ответственности»,— уточнили в ведомстве.

На текущей неделе в период с 24 по 28 апреля полицейские проверили различные предприятия, рынки, гостиницы и хостелы региона, где трудятся и проживают мигранты, и пресекли 579 нарушений.

Всего с начала года правоохранители выявили и пресекли около 15 тысяч нарушений, совершенных гражданами ближнего зарубежья. Судами региона принято 410 решений об административном выдворении иностранцев за пределы России.