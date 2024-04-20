15 мигрантов-нарушителей выявили полицейские в Сосновском районе

Их работодателям грозят крупные штрафы

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели рейд в Сосновском районе Челябинской области и выявили 15 нарушений в сфере миграционного законодательства. Одного из нарушителей в ближайшее время выдворят за пределы России, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Из всех составленных протоколов 10 пришлись на незаконное осуществление трудовой деятельности. Полицейские устанавливают работодателей мигрантов, которым грозит либо штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя, либо приостановление деятельности на 90 суток.

Кроме того, полицейские установили двух местных жителей, которые за деньги фиктивно прописали у себя мигрантов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.