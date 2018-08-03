/ 15-летнюю девушку, упавшую с гидроцикла в Чебаркуле, достали из озера

Поиски длились четыре дня.

Прекращены поиски 15-летней жительницы Чебаркуля. Девушку обнаружили в озере. Сейчас тело доставили на берег для проведения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что девушку нашли не в том месте, на которое указывал водитель гидроскутера. Подробности выясняются.

Буквально за полчаса до обнаружения тела погибшей в редакцию сайта «Первый областной» прислали видео последних минут жизни погибшей. На кадрах видно, как девушка садится за руль со взрослым мужчиной и уплывает на глубину. За кадром, еще живая Лена, говорит, что не умеет плавать и очень боится.

Напомним, 31 июля две 15-летние подруги отправились отдыхать на озеро Чебаркуль. На том же месте на гидроскутере катались двое мужчин. Один предложил прокатиться по водоему девушкам, те согласились. Одна из подруг во время катания упала с плавсредства и ушла на дно. Сейчас следователи проверяют законность управления гидроскутером, а также соблюдение правил нахождения на воде. Поиски завершены.