15-летняя петербурженка дважды сбежала к возлюбленному из Миасса

Девочка познакомилась с парнем в интернете

В полицию с заявлением о пропаже 15-летней дочери обратился ее отец. Оказалось, что школьница купила билет на самолет до Челябинска, чтобы потом уехать в Миасс и увидеться с 17-летним парнем, сообщили в транспортной полиции.

Сначала девочка купила билет на поезд до Москвы, а оттуда прилетела в Челябинск на самолете. К тому моменту полиция уже выяснила маршрут беглянки и встретила ее в аэропорту. Позже школьницу отец забрал из социально-реабилитационного центра.

В ожидании рейса в Санкт-Петербург девочка сказала отцу, что пойдет в туалет, и снова сбежала. Причем на этот раз вместе с тем самым парнем, к которому и летела.

Ошеломленный отец вновь обратился в полицию. Путешественницу нашли дома у молодого человека в Миассе. Она рассказала, что познакомилась с возлюбленным в Сети и очень хотела встретиться с ним лично, а деньги на билеты, по ее словам, девочка заработала в онлайн-игре.

«Если ребенок потерялся, ушел из дома и не выходит на связь, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, предоставив фотографию несовершеннолетнего. Подробное описание, как был одет ребенок в день исчезновения, его особенностей поведения, а также информация о местах возможного нахождения и контакты друзей помогут ускорить поиски», — напомнили в транспортной полиции.