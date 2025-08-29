15-летняя челябинка перевела мошенникам 1 млн, чтобы защитить семью

Девушка подумала, что ей везут ее студенческий билет, и назвала «курьеру» код из СМС

Жертвой мошенников стала 15-летняя жительница Челябинска. Девушка перевела на неизвестные счета более миллиона рублей, чтобы защитить свою семью. А началось все с кода из СМС, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Первым был звонок якобы из службы доставки, которая сообщила, что курьер везет документы, но для получения надо назвать код из СМС. Девушка недавно поступила в колледж, поэтому у нее не возникло сомнений, что к ней едет ее студенческий билет.

«Спустя некоторое время после сообщения кода с несовершеннолетней связались якобы сотрудники портала госуслуг, запугали тем, что третьи лица, находящиеся в недружественной стране, получили доступ к сведениям о членах ее семьи и теперь им угрожает опасность. Подростка убедили купить мобильник, установить на него приложение и через него зачислить сбережения родителей», — рассказали в полиции.

Напуганная девушка, следуя инструкциям мошенников, через банкомат перевела на счет, указанный злоумышленниками, более миллиона рублей.

В Отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело о мошенничестве.