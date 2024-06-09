15-летний житель Челябинской области подрабатывал курьером мошенников

Он успел забрать более полумиллиона рублей у нескольких пенсионеров

В Снежинске полицейские задержали 15-летнего подростка, который по указке неизвестных забирал с определенных адресов деньги и за минимальное вознаграждение переводил их на продиктованные ему счета. Правоохранители выяснили, что парень был курьером мошенников, которые предварительно обманывали пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержать подростка удалось в одном из банков во время перевода денег. Парень рассказал, что ему поступило предложение поработать выездным финансовым менеджером, и он согласился. Всего он съездил на несколько адресов и забрал деньги у нескольких пожилых людей. Общая сумма превысила 520 тысяч рублей.

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего и разыскивают «работодателей» подростка.

Правоохранители напоминают о том, что легкий заработок — это зачастую преступный заработок, и отвечать за него придется по всей строгости закона вне зависимости от возраста «работника».

Кроме того, полицейские просят рассказать своим родным о преступных схемах во избежание проблем. Если вы слышите в трубке сообщения о ДТП и требование денег, отключитесь и самостоятельно позвоните своим родственникам.