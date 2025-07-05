15-летний пассажир питбайка получил тяжелые травмы в ДТП в Троицке

Транспортом управлял также несовершеннолетний

Сегодня, 5 июля, в Троицке 15-летний водитель питбайка устроил ДТП, в котором пострадал 15-летний пассажир транспорта, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла около дома № 19 на улице Гагарина. Водитель питбайка не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате транспорт опрокинулся.

15-летнего пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами. В отношении родителей водителя питбайка составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).

Ранее в ДТП в Каслинском округе тяжелые травмы получили женщина и двое детей.